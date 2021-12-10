В Киеве на Оболони пешеходная дорожка "ушла" под землю. Видео

В Оболонском районе Киева на пешеходной части дороги образовался провал. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал Большой Киев. Инцидент случился на Оболонском проспекте (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Оболонском проспекте в Киеве провалился тротуар и образовалась пропасть недалеко от ТРЦ Dream Town. Известно, что земля провалилась между домами 34 и 36 на Оболонском проспекте. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что из ямы идет горячий пар из чего можно предположить, что провал мог образоваться из-за прорыва трубы.

Напомним, в воскресенье, 28 ноября, в Дарницком районе Киева прорвало трубу. Вода превратила в озеро переулки и дорожки под домами, затопила "по колеса" припаркованные авто. Авария произошла на улицах Архитектора Вербицкого, 28 и Николая Бажана, 9.

В Оболонском районе столицы 22 июня в результате прорыва трубы образовался большой фонтан. Инцидент произошел на улице Электриков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 октября произошел прорыв на теплотрассе. В результате происшествия, столб горячей воды поднимался на высоту около 5-7 метров.