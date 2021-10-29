В Киеве произошел прорыв на теплотрассе: столб горячей воды поднимался на высоту 7 метров. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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Есть ли в результате инцидента пострадавшие, не сообщалось

В Киеве в пятницу, 29 октября, произошел прорыв на теплотрассе. В результате происшествия, столб горячей воды поднимался на высоту около 5-7 метров.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент произошел на улице Скляренко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Скляренко, где недавно обновили дорожное покрытие, произошел огромный прорыв теплотрассы. Аварийщиков пока нет", – говорится в сообщении.

Столб воды поднимался на высоту до 7 метров.
Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что из-за пара видимость на этом участке улицы была ограничена. Столб воды поднимался на высоту около 5-7 метров.

Происшествие случилось на улице Скляренко.

При этом недалеко от места происшествия спокойно ходили пешеходы. Стоит отметить, что автомобили, чтобы объехать эту часть дороги, были вынуждены выезжать на встречную полосу.

Есть ли в результате инцидента пострадавшие, не сообщалось.

Есть ли пострадавшие, не сообщалось.

Напомним, в Киеве в течение лета, во время испытания теплосетей, неоднократно фиксировали прорывы труб. В частности, в Оболонском районе столицы 22 июня в результате прорыва трубы образовался большой фонтан. Инцидент произошел на улице Электриков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 июля в Днепровском районе произошел прорыв подземных коммуникаций, в результате чего из-под земли начал бить огромный поток воды.

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