В Киеве произошел прорыв на теплотрассе: столб горячей воды поднимался на высоту 7 метров. Видео

В Киеве в пятницу, 29 октября, произошел прорыв на теплотрассе. В результате происшествия, столб горячей воды поднимался на высоту около 5-7 метров.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент произошел на улице Скляренко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Скляренко, где недавно обновили дорожное покрытие, произошел огромный прорыв теплотрассы. Аварийщиков пока нет", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что из-за пара видимость на этом участке улицы была ограничена. Столб воды поднимался на высоту около 5-7 метров.

При этом недалеко от места происшествия спокойно ходили пешеходы. Стоит отметить, что автомобили, чтобы объехать эту часть дороги, были вынуждены выезжать на встречную полосу.

Есть ли в результате инцидента пострадавшие, не сообщалось.

Напомним, в Киеве в течение лета, во время испытания теплосетей, неоднократно фиксировали прорывы труб. В частности, в Оболонском районе столицы 22 июня в результате прорыва трубы образовался большой фонтан. Инцидент произошел на улице Электриков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 июля в Днепровском районе произошел прорыв подземных коммуникаций, в результате чего из-под земли начал бить огромный поток воды.