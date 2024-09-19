В Киеве на Оболони грузовик застрял под мостом: момент ДТП зафиксировала камера. Фото и видео

В Оболонском районе Киева грузовой автомобиль во время движения с поднятым кузовом задел мост. В результате ДТП на месте происшествия образовалась пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Богатырской движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как грузовик с поднятым кузовом приближается к мосту, а затем цепляет его.

Напомним, в Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 17 сентября, произошла авария с участием маршрутки и легковушки. В результате ДТП погибла водитель последнего авто, и пострадали 16 человек, среди которых есть ребенок.

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