В Киеве на Оболони автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: что известно о последствиях. Фото и видео

В Оболонском районе столицы, на улице Ивасюка, напротив магазина "Сильпо" и недалеко от станции метро "Минская" вечером 22 мая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто марки Volkswagen выехал на пешеходную часть улицы и снес остановку общественного транспорта.

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Об этом в сети рассказывают свидетели с места ДТП. Как стало известно OBOZ.UA из своих источников, из-за инцидента пострадали три человека, в том числе один велосипедист.

Предварительно известно, что автомобиль Volkswagen (KA9812HK) пытался избежать столкновения с другим автомобилем.

Volkswagen выехал на пешеходную зону и вместе с остановкой протаранил магазинчик.

К счастью, обошлось без жертв.

Хотя на месте ДТП свидетели видели полицию, официально правоохранители об этой аварии еще не сообщали.

Поэтому о состоянии водителя пока ничего неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гостомельском шоссе в Киевской области вечером произошла жуткая авария – по предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте ДТП.

Также в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, протаранила электроопору и перевернулась. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель авто.

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