В Киеве на мосту Патона у микроавтобуса оторвалось колесо и влетело в легковушку. Момент ДТП зафиксировала камера

В Киеве в понедельник, 24 июня, на мосту Патона у грузового микроавтобуса во время движения оторвалось колесо и влетело в легковушку. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Виновнику аварии выписали штраф.

"У транспортного средства Volkswagen во время движения отпало колесо и повредило автомобиль Hyundai. К счастью, без травмированных", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, на месте происшествия на водителя Volkswagen был составлен административный протокол за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен). Кроме того, из-за ДТП наблюдалась пробка в сторону левого берега Киева.

Напомним, в Оболонском районе Киева ночью среды, 19 июня, на Северном мосту легковушка на скорости въехала в автомобиль Iveco. В результате ДТП погиб водитель первой машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области произошла авария с участием мотоцикла и легковушки. В результате ДТП пострадал 16-летний водитель двухколесного транспорта и его несовершеннолетняя пассажирка.

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