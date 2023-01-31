В Киеве на Министерке обнаружили вмерзшее в лед тело мужчины

В Оболонском районе Киева во вторник, 31 января, спасатели извлекли тело мужчины из замерзшего водоема. Событие произошло на озере Редькино (Министерское).

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагедии установят следователи.

Как рассказали спасатели, в 08:47 к ним от правоохранителей поступило сообщение о том, что на озере Редькино, недалеко от улицы Богатырской, 30а, находилось тело человека.

"Как оказалось, на расстоянии 35 метров от берега находилось замерзшее в лед тело мужчины в возрасте примерно 60-65 лет. С помощью шанцевого инструмента и водолазно-спасательного снаряжения тело было извлечено из льда, доставлено к берегу и передано следственно-оперативной группе", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, к селе Низшая Дубечня Киевской области на озере утонул мужчина. Чтобы достать тело погибшего из льда вызвали спасателей. В Киеве в субботу, 17 декабря, рыбак провалился под лед и погиб. Событие произошло на озере № 14 вблизи улицы Верховинной, 99/13.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в четверг, 26 января, спасатели извлекли из реки Днепр тело неизвестной женщины, которую обнаружили на поверхности воды в 10 метрах от берега.

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