В Киеве на Майдане Незалежности произошло серьезное ДТП: видео с места

В центре Киева в субботу, 27 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие возле "Глобуса" на Майдане Незалежности. По предварительной информации, три человека могли получить травмы.

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Источник OBOZ.UA сообщил, что водитель Audi, предварительно, не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В аварии никто не погиб, но местные Telegram-каналы пишут о трех потерпевших.

На фото и видео, снятых очевидцами, видно, что пострадал передний бампер машины. Автомобиль снес ограждение.

На место ДТП вызвали полицию и медиков. Все детали устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Киеве водитель легковушки въехал в автобус, в котором находились пассажиры, и уехал с места ДТП. Когда виновника аварии нашли, то у него были явные признаки алкогольного опьянения.

– 24 июля на Северном мосту в столице произошла авария с участием троллейбуса и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону станции метро "Почайна".

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