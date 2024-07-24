В Киеве произошла авария с участием троллейбуса и нескольких легковушек: возникла большая пробка. Подробности и видео

В Киеве в среду, 24 июля, на Северном мосту произошла авария с участием троллейбуса и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП на этом участке образовалась большая пробка в сторону станции метро "Почайна".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП на Северном мосту по направлению Почайны и при участии троллейбуса и нескольких авто. Растет пробка. Люди идут пешком по мосту", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть последствия аварии. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Из-за столкновения временно останавливалось движение троллейбусов.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области водитель Mercedes на нерегулируемом перекрестке сбил пешехода. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, он скончался.

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