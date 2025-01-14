В Киеве на Кольцевой дороге загорелся грузовик: все подробности. Видео

На Кольцевой дороге на границе Киева и Киевской области вечером во вторник, 14 января, загорелась фура. Предварительно, это произошло во время движения транспортного средства из-за технической неисправности.

Видео дня

Источники OBOZ.UA в ГСЧС Киевщины сообщили, что потерпевших не было. На месте работали правоохранители и пожарные.

Патрульная полиция подтвердила ЧП на Кольцевой в направлении Жулянского путепровода.

"На месте патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании маршрута поездки!" – заявляла пресс-служба в 17:46 вторника.

На видео с места инцидента видно, что что-то начало гореть в кабине грузовика. Фура сильно повреждена.

Осторожно, в роликах звучит нецензурная лексика!

Как писал OBOZ.UA, вечером 11 января в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие в Голосеевском районе. Там столкнулись маршрутка с пассажирами и минивэн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!