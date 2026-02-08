Россия атаковала Киев баллистикой: раздались взрывы

Армия России в воскресенье, 8 февраля, осуществила по Киеву ракетный удар. В столице прогремели взрывы.

Видео дня

Об этом сообщил мэр города, Виталий Кличко. Об угрозе также говорят и в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, угроза поступала из Брянской области России, откуда произошли пуски баллистических ракет.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе, сообщив о работе противовоздушной обороны. Он призвал находиться в укрытиях.

В свою очередь, мониторинговые каналы информируют, что сейчас угроза для столицы не наблюдается. По их сообщению, шесть баллистических ракет из Брянской областипыталась атаковать Киевскую область, в частности Васильков.

Ситуация в Киеве — последняя информация

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что поскольку быстрое восстановление электроснабжения невозможно из-за масштабов повреждений инфраструктуры, для поддержки горожан городские власти начали развертывание дополнительных опорных "Пунктов несокрушимости" в каждом районе Киева. Эти объекты должны обеспечить людей теплом, связью и возможностью подзарядить устройства в условиях длительных отключений.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная. Поэтому графики отключений могут быть увеличены. "Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!