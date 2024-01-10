Под Киевом столкнулись легковушка и грузовик с дровами: есть погибший. Фото и видео

Под Киевом на Гостомельском шоссе в среду, 10 января, произошла авария с участием легковушки и грузовика с прицепом, который перевозил дрова. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП на Гостомельском шоссе: половину легковушки разбрасывало по всей трассе. Легковушка и грузовик с прицепом. Автомобиль в кювете. Движение транспорта осложнено: грузовой автомобиль с дровами перекрыл две полосы", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, в результате ДТП погиб водитель легковушки. Чтобы деблокировать его тело из изуродованного авто, спасатели задействовали специнструмент.

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Напомним, в Борисполе Киевской области в пятницу, 5 января, водитель ВАЗ на перекрестке нарушил ПДД, в результате чего столкнулся с другой легковушкой. После аварии первое авто отбросило на машину полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в воскресенье, 7 января, на трассе Киев – Одесса столкнулись две легковушки. Одного из водителей, у которого были признаки опьянения, с травмами доставили в больницу.

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