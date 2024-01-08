В Киевской области произошла авария с участием двух легковушек на Одесской трассе: есть пострадавший. Фото

В Киевской области в воскресенье, 7 января, на трассе Киев-Одесса столкнулись две легковушки. Одного из водителей, у которого были признаки опьянения, с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"7 января на 84 километре трассы Киев-Одесса водитель "ВАЗ" совершил столкновение с автомобилем Mercedes. Водителя первого с признаками опьянения доставили в больницу с ушибами грудной клетки. К счастью, другой водитель не пострадал", – говорится в сообщении.

На опубликованных полицией фото можно увидеть последствия ДТП. В частности, машины получили серьезные механические повреждения.

Напомним, вблизи села Залесье Киевской области в четверг, 4 января, микроавтобус Opel съехал в кювет и опрокинулся. Предварительно, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых есть девочка-подросток. В Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области в пятницу, 5 января, водитель ВАЗ на перекрестке нарушил ПДД в результате чего столкнулся с другой легковушкой. После аварии первое авто отбросило на машину полиции.

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