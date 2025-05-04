В Киеве на Дарницком мосту произошло серьезное ДТП: водитель потерял обе ноги. Фото

В Киеве на Дарницком мосту вечером в субботу, 4 мая, Toyota влетела в металлический отбойник и перевернулась. Вследствие ДТП два человека получили травмы, 18-летний водитель потерял ноги.

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Об этом сообщили в полиции Киева. По предварительным данным, водитель Toyota, ехавший в направлении Набережно-Крещатицкой улицы, не справился с управлением, слетел с дороги и влетел в металлический отбойник, из-за чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, среди которых – ампутация обеих ног.

Оба травмированных находились без сознания, их госпитализировали для оказания экстренной помощи.

Следователи открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, сообщили в полиции.

Свидетель жуткого ДТП украинский физик Антон Сененко рассказал, что "Тойоту" разорвало в на части.

Машина в дождь летела на большой скорости, что и привело к столкновению с отбойником.

Мужчина оказался единственным водителем авто, проезжавших мимо тех, кто имел турникет. Случайно на месте аварии оказался автомобиль госохраны.

Оба пострадавших были без сознания и только тяжело дышали.

"Что точно страшно – что ни первый, ни второй не кричат и даже не стонут. Это, как правило, не очень хороший признак", – рассказал Антон Сененко.

По его словам, когда на место ДТП прибыла скорая, парамедикам передали пострадавших вместе с ампутированными нижними конечностями.

"Где вторая нога? – спрашивает медик. – Где вторая нога? – повторяет толпа неизвестных. – Здесь! – кричит коп. Действительно, нога так и лежит на земле и ее надо чем-то взять. – Дайте что-то! всех сторон и кладу рядом с потерпевшим. Второго вытаскивают из-под отбойника и несут еще к одной скорой. У него на шее уже специальный воротничок и над ним колдует другой экипаж", – рассказал очевидец.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 марта 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 4 825 ДТП с погибшими или травмированными (за тот же период 2024 года – 4 528).

В результате этих аварий погибли 611 человек (за тот же период 2024 года – 595), еще 5 929 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 5 740).

Как сообщал OBOZ.UA, в центре города Татарбунары в Одесской области на пешеходном переходе работница полиции сбила семилетнюю девочку. Мама ребенка рассказала, что на следующий день ее муж пошел в полицию "разбираться", но его забрали в ТЦК.

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