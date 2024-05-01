В Киеве на Берестейском проспекте произошло ДТП, образовалась большая пробка. Подробности и видео

В Киеве в среду, 1 мая, на проспекте Берестейском произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону Житомира.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Берестейском проспекте, затруднено движение транспорта на выезде из города Киева. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото и видео можно увидеть последствия аварии, в частности, машины перекрыли несколько полос трассы. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Напомним, согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 пострадали. Подробнее о причинах печальной статистики читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 30 апреля, в результате ДТП перевернулся грузовик. В результате аварии едва не погибла женщина-пешеход, которая успела отбежать, когда падало авто.

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