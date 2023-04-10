В Киеве на Берестейском проспекте Mercedes въехал в опору моста: возникла пробка. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 10 апреля, на проспекте Берестейском (бывшей Победы) Mercedes на скорости въехал в опору моста. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону центра столицы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Большая пробка начиная со станции метро "Житомирская" и до станции "Берестейская" в сторону центра. Mercedes на скорости въехал в опору моста", – говорится в сообщении.

На публикованых фото и видео можно увидеть последствия аварии. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Был ли водитель в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, также неизвестно.

Напомним, в Днепровском районе Киева в среду, 5 апреля, легковушка на большой скорости выехала на встречную полосу, протаранила припаркованные машины и перевернулась. Авария произошла на улице Березняковской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софиевской Борщаговке Киевской области в ночь с 8 на 9 апреля легковушка на скорости протаранила 6 припаркованных автомобилей. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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