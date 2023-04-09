Под Киевом пьяный водитель на скорости протаранил 6 припаркованных автомобилей. Фото и видео

В Софиевской Борщаговке Киевской области в ночь с 8 на 9 апреля легковушка на скорости протаранила 6 припаркованных автомобилей. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Все детали происшествия установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Немножко нетрезвый парень на Mazda ночью под Киевом разбил 6 авто В крови мужчины обнаружили 2.5 промилле алкоголя. Пол литра водки. Авария произошла на улице Боголюбова в Софиевской Борщаговке. К счастью без погибших", – говорится в сообщении.

На публикуемых фото и видео можно увидеть последствия ДТП. Стоит добавить, что виновному грозит админответственность за нарушение ПДД, что привело к совершению аварии (штраф 850 гривен) и управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен – в случае, если водитель в течение года не совершал подобные нарушения).

Напомним, в Киеве в ночь с 6 на 7 апреля на Брестском проспекте (Победы) автомобиль ВАЗ, якобы пытаясь скрыться от правоохранителей, на скорости протаранил BMW. В результате аварии на месте ДТП погиб водитель первого авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева водитель на скорости въехал в забор частного дома, в результате чего легковушка загорелась. Как оказалось, автовладелец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!