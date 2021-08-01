В Киеве мужчину переехала электричка: он лишился ног

В Киеве около Центрального железнодорожного вокзала электричка переехала 34-летнего мужчину. Он остался без ног.

Как пишет издание Lb.ua с ссылкой на источники в "Укрзалізниці", инцидент произошел в воскресенье, 1 августа, около 17:00. Мужчина якобы был нетрезв и спал на путях.

"Электричка №7326 Киев-Волынский – Дарница, примерно в 16:55 травмировала мужчину 34 лет, жителя Конотопа, который, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии спал на путях", – сообщили собеседники издания.

Отмечается, что машинист экстренно затормозил, однако не успел остановится вовремя.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. Мужчину забрала скорая помощь. О его состоянии информации пока нет.

Напомним, в 2020 году в Киеве возле станции "Политехническая" на линии скоростного трамвая под поезд лег 14-летний парень. Подросток погиб. Незадолго до трагедии он якобы написал своему другу сообщение, что "жизнь не имеет смысла".

25 июня в столичном метрополитене на станции "Майдан Незалежности" на рельсы упал пассажир. В результате происшествия было остановлено движение на всей Оболонско-Теремковской линии. К счастью, мужчину достали на перрон и передали медикам. А на Закарпатье пассажирский поезд Киев – Солотвино сбил грузовик Volvo на переезде –пострадали пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажира поезда) были доставлены в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре автомобиль "Славута" сбил женщину, после чего водитель сдал назад и еще дважды переехал пострадавшую. После совершения наезда виновник ДТП скрылся.