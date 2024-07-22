В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 22 этажа: видео с места трагедии

В воскресенье, 21 июля, в Киеве произошла очередная трагедия. В Дарницком районе столицы мужчина выпрыгнул из окна 22 этажа.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в полиции. Предварительно, это было самоубийство.

Мужчина выпрыгнул из 22 этажа жилого комплекса RiverStone. К сожалению, без шанса на жизнь. Местные паблики публикуют видео с места происшествия.

"В Дарницком районе было сегодня самоубийство. Из многоэтажного дома выпал мужчина. Обстоятельства устанавливаются. Мужчина в возрасте примерно 60 лет", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 21 июля, в Киеве оборвался тросс аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку, его разыскивали несколько часов. Однако пока так и не нашли.

Столичные власти уже заявили о необходимости честного расследования трагедии на канатной переправе через Днепр.

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