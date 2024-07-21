В КГГА заявили о необходимости честного расследования трагедии на канатной переправе через Днепр

Столичные власти заявили о необходимости честного расследования трагедии на канатной переправе через Днепр. ЧП произошло в воскресенье, 21 июля.

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Об этом сообщает КГГА. Человека, который находился на канатной переправе во время инцидента, до сих пор разыскивают.

В КГГА подчеркивают, что "эта трагедия не должна становиться очередным предметом публичных манипуляций со стороны стражей порядка, как об этом уже свидетельствуют публичные заявления органов прокуратуры".

"Киевская городская прокуратура в 2021 году через суд не пыталась отменить работу самого аттракциона, лишь оспаривала результаты инвестиционного конкурса по компании-победителю и соответствующее распоряжение КГГА от 11.01.2021 года", – говорится в сообщении КГГА.

Там также подчеркивают, что сам аттракцион на тот момент еще не существовал как таковой.

"Решением Хозяйственного суда в удовлетворении исков прокуратуре было отказано. Стороны участника конкурса предоставили необходимые разрешительные документі, касающихся его деятельности", – отмечают в КГГА.

Столичные власти также обратили внимание на некорректность заявления по проектной документации. Они рассказали, что ее должен был разработать победитель конкурса и на ее основе получить соответствующие разрешительные документы в профильных госорганах и ведомствах, как это установлено действующим законодательством. И именно в части соблюдения этих требований и правил должно тщательно разобраться следствие.

"Город будет сотрудничать со следствием ради справедливого результата расследования и недопущения таких случаев в будущем", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 21 июля, в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку, его разыскивают уже несколько часов.

Напомним, 19 июля на ставку в Буче в Киевской области утонула 40-летняя женщина. Ее тело спасатели подняли около трех часов дня. По данным местных пабликов, женщина не смогла доплыть до берега и пошла ко дну. У погибшей осталось трое детей.

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