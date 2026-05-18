В Киеве мужчина устроил стрельбу во время ссоры со знакомым: все подробности. Фото

В Деснянском районе Киева мужчина открыл стрельбу во время конфликта со знакомыми. По предварительным данным, он сделал два выстрела, а затем закрылся в квартире. Происшествие произошло в понедельник, 18 мая.

Об инциденте сообщили на официальной странице Главного управления Национальной полиции в Киеве в Telegram. В полиции отметили, что после сообщения о стрельбе на место выехали правоохранители и спецназовцы.

В сообщении правоохранителей говорится, что со стрелком некоторое время вели переговоры. Впоследствии мужчину задержали, а на месте продолжили следственные действия. В результате стрельбы никто не пострадал. Полицейские провели спецоперацию и задержали нарушителя.

По предварительной информации, конфликт возник между местным жителем и его знакомыми. Во время ссоры мужчина произвел два выстрела. После этого он закрылся в квартире. Возле дома работали полицейские и спецназовцы. Район инцидента контролировали правоохранители, пока продолжались переговоры.

Следственные действия продолжаются

После задержания мужчины правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В полиции уточнили, что пострадавших в результате стрельбы нет. Также правоохранители проверяют, из какого именно оружия были произведены выстрелы и что стало причиной конфликта.

