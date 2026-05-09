В Киеве мужчина умер из-за остановки сердца: очевидцы говорят, что в метро не предоставили дефибриллятор

В Киеве возле ТЦ Smart Plaza от остановки сердца умер мужчина. Человека пытались реанимировать, однако, на станции метро "Политехнический институт", которая расположена рядом, отказались предоставить дефибриллятор.

Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила пользовательница natakotenki. Официальной реакции на этот инцидент пока нет.

"Киев 8 мая возле ТРЦ "Смарт-Плаза" увидела мужчину на тротуаре, рядом была кровь (он ударился когда упал) и кто-то проверял его состояние. Как инструктор по первой помощи, я знаю точно, что надо делать и не имею никаких колебаний. Быстро надеваю перчатки. Проверила состояние и дыхание пострадавшего - без сознания, дыхание отсутствует. Начинаю компрессии грудной клетки. Скорую уже вызвали. Прошу принести АВД (автоматический внешний дефибриллятор. – Ред.) со станции метро "Политехнический институт". Ко мне присоединяется еще один спасатель из толпы, вместе мы проводим компрессии грудной клетки по очереди, ну то есть качаем", – рассказала киевлянка.

По ее словам, человек, люди несколько раз обращались к работникам метрополитена с просьбой предоставить АВД для спасения мужчины, но там отказывались это сделать. Женщина добавила, что в одном из случаев отказ был получен от дежурной по станции и правоохранителя "на повышенных тонах".

Киевлянка напомнила, что АВД повышает шансы реанимации на 50-70%, если использовать его в первые минуты после остановки кровообращения. Им может воспользоваться любой человек, даже не имея медицинского образования. Это максимально безопасное и эффективное устройство, которое помогает во время реанимационных мероприятий до приезда скорой.

Инструктор отметила, что АВД из метрополитена появился возле пострадавшего более чем через 20 минут, когда на место уже прибыла бригада экстренной медицинской помощи и начала подключать свой дефибриллятор. К сожалению, несмотря на все усилия, мужчина умер.

"Пострадавший не выжил. Вместе с бригадой медиков я качала его еще 20 минут. Констатировали смерть. Общее время реанимации 40+ минут", – добавила женщина.

По ее словам, было написано обращение к руководству полиции метрополитена из-за этой трагедии. Стоит отметить, что в комментариях пользователи негативно отреагировали на рассказ инструктора. Они требуют объяснений от столичной подземки и правоохранителей о причинах отказа в предоставлении АВД.

