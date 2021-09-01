В Киеве мужчина прыгнул с Северного моста и застрял на мели. Фото

В Киеве 31 августа спасатели доставили на берег мужчину, который прыгнул с Северного моста. В результате падения киевлянин получил травмы.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

"Около 20:00 к спасателям поступило сообщение о том, что под Северным мостом, в Оболонском районе столицы, на мели находится человек. На месте происшествия было установлено, что мужчина, 1987 года рождения, находился на расстоянии 100 метров от берега, на мелководье. С начала он говорил, что случайно упал, но потом признался, что прыгнул. Он упал в неглубоком месте и получил травмы", – уточнили в пресс-службе.

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Пострадавшего с помощью катера UMS-600 доставили к берегу и передали медикам. Обстоятельства происшествия установят полиция.

Напомним, в Киеве 29 августа во время пожара в частном доме, расположенном на улице Кащенко, пострадал мужчина. Киевлянина с ожогами 55% тела госпитализировали в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Петропавловской Борщаговке Киевской области во вторник, 31 августа, произошел пожар в здании государственного предприятия "Электронмаш". Возгорание возникло на одном из этажей.