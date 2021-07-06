В Киеве мужчина перевернулся на матрасе и утонул, пока его нетрезвая подруга сидела на пляже

В Дарницком районе Киева 5 июля в парке Партизанской славы спасатели достали из воды тело мужчины. Предварительно, он утонул во время отдыха на озере.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы, водолазы нашли погибшего на расстоянии 7 метров от берега.

"Обстоятельства гибели киевлянина, 1976 года рождения, установят правоохранители", – рассказали в пресс-службе.

На странице в социальной сети Facebook в группе dtp.kiev.ua уточнили, что якобы причиной трагедии стал алкоголь. Мужчина заснул на надувном матрасе, который перевернулся посреди водоема, и утонул.

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"Его сожительницу нашли рядом – она спала. О смерти любимого узнала уже от полиции", – говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС напомнили о правилах поведения на воде:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

не заплывайте далеко в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже +17°С;

плавайте в воде не более 20 минут, это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева 16 июня спасатели достали из озера Прудик тело 18-летнего киевлянина. Предварительно, он погиб в результате несчастного случая.