В Киеве мужчина перевернулся на матрасе и утонул, пока его нетрезвая подруга сидела на пляже
В Дарницком районе Киева 5 июля в парке Партизанской славы спасатели достали из воды тело мужчины. Предварительно, он утонул во время отдыха на озере.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы, водолазы нашли погибшего на расстоянии 7 метров от берега.
"Обстоятельства гибели киевлянина, 1976 года рождения, установят правоохранители", – рассказали в пресс-службе.
На странице в социальной сети Facebook в группе dtp.kiev.ua уточнили, что якобы причиной трагедии стал алкоголь. Мужчина заснул на надувном матрасе, который перевернулся посреди водоема, и утонул.
"Его сожительницу нашли рядом – она спала. О смерти любимого узнала уже от полиции", – говорится в сообщении.
Ранее в ГСЧС напомнили о правилах поведения на воде:
отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
никогда не ныряйте в незнакомых местах;
не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
не заплывайте далеко в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;
не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
температура воды должна быть не ниже +17°С;
плавайте в воде не более 20 минут, это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева 16 июня спасатели достали из озера Прудик тело 18-летнего киевлянина. Предварительно, он погиб в результате несчастного случая.