В Киеве мужчина бросил гранату в сторону многоэтажки: есть пострадавшая. Фото

В Киеве местный житель бросил гранату в сторону фасада многоэтажного дома, которая отскочила от здания и взорвалась. В результате женщина получила осколочное ранение.

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Инцидент произошел около 22:00 в воскресенье, 9 июня, в Шевченковском районе столицы.

По данным правоохранителей, взрывное устройство бросил в сторону дома местный житель 1977 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители установили его местонахождение и задержали.

"В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает", – рассказали в полиции.

На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и сотрудники криминальной полиции.

"Сейчас с нарушителем общаются следователи, устанавливающие мотивы его поступка, а также происхождение боеприпаса", – говорится в сообщении полиции Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области вечером в субботу, 11 мая, произошел взрыв гранаты. Им ранило правоохранителя, прибывшего по вызову в отношении хулиганства, и сам злоумышленник.

Мужчине, бросившему гранату в полицейского в Броварах, сообщено о подозрении. 37-летний фигурант, ранее судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков, находился в розыске.

В сеть попало видео момента взрыва в Броварах и первые минуты после него.

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