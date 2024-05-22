В Киеве мотоцикл столкнулся с автомобилем: мотоциклист погиб. Видео

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Разбился мотоциклист, столкнувшийся с автомобилем на ул. Ревуцкого.

Как сообщают очевидцы, мотоциклист погиб на месте. В машине, в которую он врезался, зажало пассажиров, их деблокировали спасатели.

Пока официальной информации об этом смертельном ДТП в Киеве нет. Но очевидцы в сети выкладывают фото и видео аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд взял под стражу водителя BMW, устроившего смертельное ДТП на Броварском проспекте. В результате аварии погибла девочка 2022 года рождения, а также были травмированы мужчина и беременная женщина.

Эта авария произошла еще 17 мая на Броварском проспекте. Водитель BMW уехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan. От удара водитель Changan потерял курсовую устойчивость и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Chevrolet Aveo.

Вблизи села Ксаверовка Киевской области также произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадали женщина и ее 8-летняя дочь.

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