В Киеве Mercedes "подрезал" машину скорой на встречной полосе. Видео

В Киеве водитель микроавтобуса Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и загородил дорогу автомобилю скорой помощи. Спецтранспорт ехал с включенными проблесковыми маячками.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Микроавтобус нарушил правила дорожного движения, чтобы высадить пассажиров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Едем мы значит на автомобиле скорой помощи (с мигалками), а ему (Mercedes – Ред.) нужно было срочно всех подрезать, перегородить две полосы чтобы высадить и посадить пассажиров. Самое главное, что дальше он поехал по встречной полосе", – говорится в сообщении.

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Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, действия водителя микроавтобуса могут быть расценены, как административные правонарушения.

В частности, это часть третья статьи 122 КУоАП – непредоставление преимущества в движении транспортным средствам скорой медицинской помощи. За эти действия предусмотрен штраф в размере 680 гривен.

Кроме того, за создание аварийной ситуации (статья 122 часть 5) – предусмотрен штраф в размере 1445 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

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