В Киеве ночью столкнулись две легковушки: у одной из машин вырвало двигатель. Фото и видео

В Киеве в ночь с 1 на 2 декабря автомобиль службы такси Hyundai Sonata на скорости протаранил припаркованный на обочине KIA. В результате столкновения у первой машины вырвало двигатель.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на проспекте Победы, 9 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением и на скорости протаранил припаркованную на обочине легковушку KIA, в которой никого не было. В результате столкновения мужчина, который управлял Sonata, получил травмы и был госпитализирован в медучреждение", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованных Telegram-каналом Киев Оперативный фото можно увидеть, что двигатель машины такси лежал посреди дороги в примерно 20 метрах от машины.

Обстоятельства и причины ДТП установит полиция.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Самгородок Киевской области 30 ноября водитель Skoda Octavia сбил троих пешеходов и скрылся с места происшествия. Среди пострадавших две несовершеннолетние девушки.