В Киеве ливни затопили паркинг ЖК Victory V: нанесен ущерб на полмиллиона долларов. Фото і відео

В результате сильных ливней, которые накрыли Киев в июне этого года, был затоплен подземный паркинг ЖК Victory V в Шевченковском районе города. Из-за этого были повреждены десятки автомобилей, по данным полиции, ущерб составляет около 500 тысяч долларов.

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В Киевской городской государственной администрации (КГГА) говорят, что возмещений не будет, так как город не отвечает за управление домом, к которому относится входит паркинг. Об этом сообщает LIGA.net.

"По информации Шевченковской РГА, многоквартирный жилой дом на проспекте Берестейском, 5-В (ЖК "Viktory V") не входит в сферу управления города. Управление домом осуществляет управляющая компания ООО "Воздухофлотский Сервис". Паркинг находится в управлении и обслуживании ООО "Евротехнологии Плюс", – сказала глава пресс-службы КГГА Екатерина Баранова.

Подземный паркинг затопило еще 20 июня после одного из сильнейших ливней. Один из жителей комплекса, машина которого тоже пострадала, говорит, что это произошло из-за неисправной ливневки.

Архитектор Олег Гречух считает, что причиной затопления паркинга может быть то, что ЖК Victory V расположен на участке, под которым сходятся три ветки коллектора на реке Лыбидь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 7 июля был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая бурлила в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

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