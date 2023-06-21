В Киеве из-за аномального ливня элитные авто затопило прямо в подземных паркингах. Видео

Проблема затопления улиц и подземных переходов, к сожалению, не нова для столицы. В Киеве массово тонут элитные автомобили на парковках.

Видео дня

Видео с места событий распространилось в сети. Цена утонувших авто в суме уже достигло отметки более чем 30 000 000 гривен.

Во время летнего сезона дождей в Киеве часто возникают проблемы с наводнениями. Пешеходы иногда вынуждены справляться с затопленными дорогами, а владельцы автомобилей также испытывают неудобства, поскольку некоторые из них могут пострадать от затоплений.

Последние сильные дожди в Киеве привели к повышенному уровню наводнений – затопили множество дорог и низменных районов в столице. Среди пострадавших объектов были подземные паркинги, которые также подверглись затоплениям. Одно из видео, демонстрирующее затопленный подземный паркинг на Берестейской, было опубликовано в интернете.

На опубликованных кадрах можно заметить с десяток пострадавших из-за непогоды автомобилей. Среди других автомобилей на паркинге можно увидеть несколько премиальных машин: кроссоверы и седаны Porsche, BMW, Mercedes-Benz и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев во вторник, 20 июня, после обеда накрыл мощный ливень с молнией и раскатами грома, местами выпал град. Некоторые улицы оказались подтоплены, на дорогах образовались пробки. По состоянию на 20:30 серьезно подтоплены некоторые автодороги, местами – трамвайные пути и даже перроны.

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