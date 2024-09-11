В Киеве курьер "Глово" "надул" в подъезде после выполнения заказа: в компании только извинились. Фото и видео
В Киевекурьер "Глово" сходил в туалет в подъезде. Его зафиксировала камера наблюдения. Это произошло после того, как он привез и отдал заказ клиенту.
Об этом OBOZ. UA сообщили жители ЖК "Лебединый" (Дарницкий район). Впрочем, после жалобы на сотрудника, в "Глово" только извинились.
"В Киеве курьер "Глово" привез заказ, отдал. А потом сходил в туалет на лестнице. Там, где аварийный выход. Мы увидели по камерам. Поддержка просто извинилась. И на этом все", – рассказали жильцы ЖК.
Ранее сообщалось, что в одном из учебных заведений Киева была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся. Часть из них находится в лечении в медицинских учреждениях города.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали случай ботулизма, который, вероятно, связан с употреблением вяленой рыбы. Товар был приобретен в одном из киосков города.
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