В Киеве курьер 'Глово' 'надул' в подъезде после выполнения заказа: в компании только извинились. Фото и видео

В Киевекурьер "Глово" сходил в туалет в подъезде. Его зафиксировала камера наблюдения. Это произошло после того, как он привез и отдал заказ клиенту.

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Об этом OBOZ. UA сообщили жители ЖК "Лебединый" (Дарницкий район). Впрочем, после жалобы на сотрудника, в "Глово" только извинились.

"В Киеве курьер "Глово" привез заказ, отдал. А потом сходил в туалет на лестнице. Там, где аварийный выход. Мы увидели по камерам. Поддержка просто извинилась. И на этом все", – рассказали жильцы ЖК.

Ранее сообщалось, что в одном из учебных заведений Киева была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся. Часть из них находится в лечении в медицинских учреждениях города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали случай ботулизма, который, вероятно, связан с употреблением вяленой рыбы. Товар был приобретен в одном из киосков города.

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