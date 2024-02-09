В Киеве из-за падения женщины на пути станции "Театральная" ограничивали движение поездов: известно подробности

В Киеве в пятницу, 9 февраля, из-за того, что на станции Театральная" пассажир попал на пути ограничивали движение поездов по "красной" линии метро. В частности, он осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная" и между станциями "Арсенальная" – "Лесная". Станции "Университет", "Театральная", "Крещатик" временно закрыты на вход. "Пассажир попал на пути", – говорится в сообщении.

Как стало известно OBOZ.UA, на станции подземки стало плохо пожилой женщине, в результате чего она потеряла сознание и упала на колеи. Пока ей предоставляется вся необходимая помощь.

В 15:06 в КГГА сообщили, что движение поездов по "красной" линии метро возобновлено в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы к концу лета участок метрополитена Киева между станциями "Демеевская"–"Лыбидская" заработал в обычном режиме. Согласно предварительным выводам экспертов, авария произошла, в частности, из-за некачественных строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля.

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