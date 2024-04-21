В Киеве из-за непогоды дерево упало на авто и подтопило дорогу. Фото и подробности

В Киеве в воскресенье, 21 апреля, из-за ухудшения погодных условий зафиксирован случай падения дерева на авто. Кроме того, из-за дождя подтопило проезжую часть в одном из районов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К концу суток в городе прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

По словам спасателей, в 6:57 к ним поступило сообщение о падении дерева на проезжую часть по улице Гусовского, что в Печерском районе.

"На месте спасатели с помощью бензореза освободили автомобиль от дерева и расчистили проезжий участок дороги. Жертв и пострадавших нет. Уважаемые жители города, будьте осторожны на дороге, из-за сильного ветра случаются непредсказуемые ситуации", – призвали в ГСЧС.

Кроме того, в патрульные полиции Киева сообщили, что в связи со значительными осадками на улице Стеценко движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 21 апреля, облачно, сильный дождь и порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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