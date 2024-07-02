В Киеве из-за аварии на проспекте Григоренко образовалась большая пробка. Фото, карта и подробности

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 июля, на перекрестке проспекта Петра Григоренко и улицы Петра Радзиня произошло ДТП с участием легковушек. В результате аварии образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Петра Григоренко движение транспорта осложнено", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что согласно данным сервиса Google Maps в результате аварии образовалась большая пробка – столкновение машин произошло на перекрестке проспекта Григоренко и улицы Петра Радзиня. Движение транспорта на этом участке тянется до съезда с Дарницкого моста. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области водитель Audi, пытаясь скрыться от правоохранителей, въехал в здание АЗС. Как оказалось, мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался.

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