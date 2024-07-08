Нromadske сообщило о найденном младенце под завалами корпуса 'Охматдета'. Но в МВД это опровергли

Вечером, 8 июля, издание hromadske сообщило о том, что в Киеве из-под завалов корпуса "Охматдета" вытащили младенца. И его якобы забрала бригада скорой помощи.

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Впрочем, в МВД пока опровергают эту информацию. В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Позже источники OBOZ.UA в полиции опровергли эту информацию. Там отметили, что возраст пострадавших во время ракетной атаки на "Охматдет" от 2,5 до 17 лет. По словам министра Игоря Клименко, сейчас там продолжаются спасательно-поисковые работы. Поэтому под завалами еще могут находиться люди. На данный момент – двое погибших.

В понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ во время обстрела Киева попала в здание детского медицинского учреждения "Охматдет", где оказались повреждены несколько корпусов, в том числе токсикологический.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, пострадавшие и погибшие.

Также, предварительно, 9 человек погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие, повреждено здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте. Предварительно 7 погибших и в бизнес-центре в Соломенском районе.

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