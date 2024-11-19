В Киеве из окна многоэтажки выпал 11-летний ребенок: все подробности трагедии. Фото и видео

В Дарницком районе Киева вечером в понедельник, 19 ноября, из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик. Ребенок погиб на месте трагедии.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Мальчик проживал в этом доме, его тело обнаружили прохожие.

"Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего парня с многоэтажки в Дарницком районе столицы. Погибший – 11-летний житель указанного дома. Его тело обнаружили прохожие, которые и сообщили полиции", – написали правоохранители.

На месте работают следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, ювенальные полицейские, судебно-медицинский эксперт и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Местные Telegram-каналы сообщили, что трагедия произошла на улице Бажана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на седьмом этаже. Ребенок упал на шиферную крышу библиотеки, расположенной на первом этаже дома.

В Сарнах Ривненской области из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок. При всех реанимационных мероприятиях спасти маленького мальчика не удалось.

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