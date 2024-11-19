В Киеве из окна многоэтажки выпал 11-летний ребенок: все подробности трагедии. Фото и видео
В Дарницком районе Киева вечером в понедельник, 19 ноября, из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик. Ребенок погиб на месте трагедии.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Мальчик проживал в этом доме, его тело обнаружили прохожие.
"Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего парня с многоэтажки в Дарницком районе столицы. Погибший – 11-летний житель указанного дома. Его тело обнаружили прохожие, которые и сообщили полиции", – написали правоохранители.
На месте работают следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, ювенальные полицейские, судебно-медицинский эксперт и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Местные Telegram-каналы сообщили, что трагедия произошла на улице Бажана.
Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на седьмом этаже. Ребенок упал на шиферную крышу библиотеки, расположенной на первом этаже дома.
В Сарнах Ривненской области из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок. При всех реанимационных мероприятиях спасти маленького мальчика не удалось.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!