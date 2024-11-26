В Киеве и области силы ПВО сбивают вражеские 'Шахеды', раздались взрывы

В ночь на вторник, 26 ноября, Россия атаковала Украину ударными БПЛА. Вражеские "Шахеды" сбивали в частности в Киеве и области, там раздалась серия взрывов.

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О работе противовоздушной обороны по целям сообщили в Киевской городской военной администрации. "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвал Сергей Попко, начальник КМВА.

О том, что силы ПВО работают на Киевщине, информировали в Киевской областной военной администрации.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о нескольких БПЛА противника над Киевом, а также о том, что в Киевской области фиксируется более 10 групп "Шахедов".

"Наибольшая угроза для Киева, Борисполя, Фастова, Василькова, Белой Церкви", – было сказано в сообщении.

"Атака БПЛА на столицу продолжается. В разных районах города работают силы ПВО. Шахеды заходят на столицу с разных направлений", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Обломки сбитых "Шахедов" упали в нескольких районах. В Дарницком районе они рухнули на частную застройку.

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