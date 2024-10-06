В Киеве грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой и чуть не въехал остановку. Подробности, фото и видео

В Киеве в воскресенье, 6 октября, на Окружной дороге произошла авария с участием маршрутки и грузового автомобиля. Последний после столкновения съехал с дороги и чуть не протаранил остановку общественного транспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Окружной дороге движение транспорта затруднено в направлении проспекта Леся Курбаса. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, после столкновения с маршруткой грузовик выехал из проезжей части и едва не протаранил остановку общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала, однако на месте находится машина скорой помощи.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области автомобиль BMW на скорости въехал в электросопротивление, которое, вследствие этого, упало на пешехода. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в четверг, 3 октября, легковушка на скорости протаранила троллейбус. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились пассажиры.

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