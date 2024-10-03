В Киеве на Почайне легковушка на скорости протаранила троллейбус с пассажирами в салоне. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 3 октября, легковушку на скорости протаранил троллейбус. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились пассажиры.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП в Почайне. Skoda универсал влетела в зад троллейбуса с пассажирами", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия аварии. В частности, у легковушки есть серьезные повреждения в районе моторного отсека. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Святошинском районе Киева водитель Land Rover на переходе сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области автомобиль BMW на скорости въехал в электроопору, которое, вследствие этого, упало на пешехода. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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