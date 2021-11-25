В Киеве грузовик протаранил автомобиль скорой помощи. Видео

В Днепровском районе Киева в четверг, 25 ноября, произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи. На данный момент информации о пострадавших в аварии нет.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария случилась на пересечении бульвара Перова и улицы Кибальчича (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ДТП в Киеве на Бульваре Перова. Грузовик MAN протаранил "скорую". О пострадавших не известно", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что грузовик ударил машину "скорой" в районе заднего колеса со стороны водителя. Обстоятельства аварии установи полиция.

Отметим, согласно данным Google Maps на бульваре Перова образовалась пробка в направлении проспекта Владимира Маяковского, Кроме того, тянучка образовалась на улице Кибальчича в направлении пожарной части.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, вблизи села Мартусовка Киевской области 24 ноября произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. В результате ДТП травмы получили водители автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Княжичи Киевской области 24 ноября Chevrolet Nubira, за рулем которого находился 16-летний подросток, протаранил дерево, а потом врезался в электроопору. Сила удара была таковой, что у машины вырвало двигатель.