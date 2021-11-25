Под Киевом 16-летний подросток устроил ДТП, части авто разбросало по всей дороге. Фото

Олег Тимченко
Происшествия
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В результате аварии у машины вырвало двигатель

В селе Княжичи Киевской области 24 ноября Chevrolet Nubira, за рулем которого находился 16-летний подросток, протаранил дерево, а потом врезался в электроопору. Сила удара была таковой, что у машины вырвало двигатель.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. ДТП произошло на перекрестке улиц Киевской и Марии Лагуновой.

Части машины были разбросаны по дороге.
Подросток взял машину без разрешения родителей.
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Предварительно было установлено, что несовершеннолетний без разрешения родителей взял Chevrolet, который принадлежит его родителем. Вместе со своим другом они поехали кататься по улицам села.

У машины вырвало двигатель.

"В какой-то момент подросток нес правился с управлением, на скорости въехал в дерево, а потом столкнулся с электроопорой. В результате аварии никто не пострадал", – рассказали в полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.
Машина протаранила дерево, а потом столкнулась со столбом.

На 16-летнего парня составили админпротоколы за нарушение ПДД, которое привело к аварии, а также за управление машиной без документов.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Статистика ДТП за 10 месяцев 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в близи села Мартусовка Киевской области 24 ноября произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. В результате ДТП травмы получили водители автомобилей.

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