В Киеве группа парней избила антимайдановца "Топаза" – СМИ

В одном из районов Киева группа парней якобы напали и избила известного участника антимайдана в 2014 году Игната Кромского по прозвищу "Топаз". В результате инцидента ему понадобилась помощь медиков.

На фото, размещенном Telegram-каналом Киев Оперативный, видно, что он, вероятно, получил травму лица.

"Неизвестные молодые в Киеве напали и избили того же "Топаза". Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Он получил известность благодаря позывному "Топаз" и видео, которое снял сбежавший в Россию журналист Сергей Рулев.

Ролик запечатлел, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому словами – "Топаз, дай команду!".

В январе 2018 года в Харькове суд присудил антимайдановцу 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Кромского обвиняли по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове сняли с поезда и принудительно доставили в суд скандального участника антимайдана Игната Кромского по прозвищу "Топаз".