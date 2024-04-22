В Киеве городская электричка сбила насмерть женщину: подробности трагедии

В Днепровском районе Киева в понедельник, 22 апреля, поезд городской электрички сбил женщину. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv City Express. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

"К сожалению, снова повод напомнить о безопасности на путях: в 09:45 имеем случай смертельной травмы женщины на перегоне между Русановкой и Левобережной… В который раз призываем быть максимально внимательными на железной дороге и пересекать колеи только в определенных местах, убедившись в отсутствии поезда!", – призывали в пресс-службе.

В результате происшествия, из-за проведения следственных действий, задерживалось движение поездов в направлении Почайны.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в среду, 20 марта, грузовой поезд сбил мужчину. От полученных травм последний скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области в воскресенье, 14 апреля, пассажирский поезд сбил мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

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