В Киеве горел хостел: один человек погиб, второй спасся, выпрыгнув из окна

Ночью в воскресенье, 26 сентября, в Святошинском районе Киева около 3-х часов ночи произошел пожар в хостеле на улице Симиренко, 36. В результате пожара в комнате на третьем этаже погиб человек.

Об этом сообщили на странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Facebook. Еще одному из людей, которые были в помещении, удалось спастись, выпрыгнув из окна.

Мужчина получил травмы после падения. Предварительно известно, что у него сломана ключица. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.

К тому времени, как на место ЧП прибыли спасатели, еще один мужчина смог выбраться из горящей комнаты и спустился по лестнице на улицу.

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Жертвой пожара в хостеле стал мужчина 1987 года рождения. Его тело без признаков жизни чрезвычайники обнаружили во время устранения возгорания.

Известно, что под временное жилье для путешественников в столице переоборудовали административное здание. Общая площадь пожара в хостеле составила 40 квадратных метров, в 3:53 его полностью ликвидировали.

Причину возгорания, которое началось в одной из комнат, сейчас устанавливают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге на Днепропетровщине произошел пожар в общежитии для военнослужащих. Его площадь составила 20 квадратных метров.