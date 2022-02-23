В Киеве элитный внедорожник на скорости протаранил припаркованную легковушку. Видео

В Дарницком районе Киева в среду, 23 февраля, Range Rover на скорости протаранил припаркованный на обочине автомобиль Skoda. Якобы у водителя внедорожника были признаки опьянения.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. ДТП произошло на улице Петра Радзиня (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам водителя автомобиля Skoda, он остановился на обочине из-за поломки и включил аварийный сингал. В какой-то момент его в машину на скорости въехал Range Rover. К счастью, никто не пострадал.

Видео дня

Якобы у водителя внедорожника были признаки опьянения, на место происшествия вызвали правоохранителей.

На опубликованном видео можно увидеть, что в результате столкновения Skoda отбросило на середину дороги. Кроме того, машина получила серьезные механические повреждения.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции в 2021 году в Украине произошло 190 746 аварий, в которых погибло 3 238 человек и еще 29 738 получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Большая Снитинка Киевской области 20 февраля автомобиль Daewoo Sens сбил четырех пешеходов. Во время медосвидетельствования у водителя легковушки было обнаружено 2,76 промилле алкоголя в крови.