В Киеве ДТП с участием эвакуатора вызвало большую пробку. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 8 августа, на Столичном шоссе произошла авария с участием эвакуатора. В результате ДТП образовалась пробка в обе стороны.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Столичном шоссе движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент OBOZ.UA, эвакуатор по неизвестным причинам на скорости протаранил металлический отбойник, в результате чего последний был поврежден – его детали оказались на встречной полосе дороги. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Киеве в течение 6 августа в ДТП погибли три пешехода. Две смертельные аварии произошли на нерегулируемых переходах, а один погибший переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 7 августа, на бульваре Николая Михновского произошло ДТП с участием мотоциклиста и грузовика. По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта от травм получил на месте.

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