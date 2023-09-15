В Киеве Chevrolet на скорости протаранил Lexus, а затем троллейбус: есть пострадавший. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 15 сентября, на проспекте Соборности произошла авария с участием трех автомобилей. Предварительно, Chevrolet Aveo протаранил Lexus, а затем троллейбус.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Lexus LX 470 ехал в третьем ряду со стороны моста Патона. Одновременно по реверсной полосе двигался автомобиль Chevrolet Aveo. Водитель последнего не справился с управлением, задел LEXUS и ударил ехавший во встречном направлении троллейбус", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, водителя Chevrolet Aveo госпитализировали в больницу.

Добавим, в Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября, Volkswagen Jetta на скорости протаранил столб и загорелся. В результате ДТП пассажиры авто получили травмы.

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