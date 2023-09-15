В Киеве легковушка на скорости протаранила электроопору и загорелась. Фото

В Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября, Volkswagen Jetta на скорости протаранил электроопору и загорелся. В результате ДТП пассажиры авто получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"В Святошинском районе на улице Зодчих, 40, возник пожар. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen Jetta с электроопорой, легковушка загорелась. В 23:49 спасатели получили сообщение о пожаре, а в 0:14 он был успешно ликвидирован", – рассказали в пресс-службе .

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В ГСЧС добавили, что в результате аварии пассажиры легковушки получили незначительные травмы, однако они отказались от госпитализации.

Добавим, в Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.

Напомним, вблизи села Юрковка Киевской области в среду, 13 сентября, грузовик съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП пострадал водитель транспорта, которого с ожогами госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Неграши Киевской области водитель легковушки столкнулся с грузовиком, после чего пытался скрыться. Как оказалось, нарушитель сел за руль пьяным, пострадавший.

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