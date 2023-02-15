В Киеве бойцы ГСЧС достали из ледяной воды рыбака, который провалился под лед. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 14 февраля, спасатели достали из ледяной водырыбака, который провалился под лед. Событие произошло на Ореховатском озере.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, 14 февраля в 21:51 к ним поступило сообщение о том, что в Ореховатском озере близ Голосеевской площади в воде находится человек.

"Как оказалось, мужчина рыбачил на льду и провалился под воду. Водолазы-спасатели на расстоянии 60 метров от берега достали рыбака из воды и доставили на берег. Пострадавшего передали специалистам медицинской помощи, которые госпитализировали 44-летнего мужчину в больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в субботу, 11 февраля, под лед провалились двое мужчин. Одного из них удалось спасти, а другой, к сожалению, погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Мисайловка Киевской области во время отдыха на реке Рось под лед провалилась женщина. Пытаясь спасти свою жену, мужчина утонул в присутствии детей.

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