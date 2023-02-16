На Киевском водохранилище спасатели сняли с льда трех рыбаков. Фото и видео

На Киевском водохранилище в среду, 15 февраля, на льду оказались три рыбака. Чтобы доставить граждан на берег, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Событие произошло вблизи села Сухолучье (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали в ГСЧС, 15 февраля к ним поступило сообщение о том, что в Вышгородском районе на Киевском водохранилище находятся три рыбака и нуждаются в помощи.

"В 21:55 спасателями с помощью лодки "Шторм" граждан сняли с льда и доставили на берег. Спасенные находятся в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждаются. Спасатели в очередной раз призывают граждан быть осторожными и не выходить на тонкий лед", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в субботу, 11 февраля, под лед провалились двое мужчин. Одного из них удалось спасти, а другой, к сожалению, погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 14 февраля, спасатели достали из ледяной воды провалившегося под лед рыбака. Событие произошло на Ореховатском озере.

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