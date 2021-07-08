В Киеве бойцовская собака нападала на людей и покусала ребенка. Фото

В Киеве произошел очередной инцидент связанный с бойцовской собакой, которая была без поводка и намордника. Вечером, 7 июля, животное укусило ребенка, а затем накинулось на водителя самоката.

Об этом сообщила киевлянка Евгения Луковникова в паблике New Русановка в Facebook. Конфликт между владельцем собаки и матерью ребенка произошел в 22:00 в микрорайоне Березняки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Под пешеходным мостом на Березняках ребёнка укусила собака. Хозяин в этот момент курил кальян, собака лежала мирно возле кресла без намордника, на поводке, со стороны велосипедной дорожки. Ребёнок проходил мимо, достаточно близко. Просто проходил – не бежал, не махал палками, не кричал. Собака кинулась и укусила сына с внешней стороны бедра", – написала Луковникова.

На замечание придержать собаку и следить за ней, владелец животного начал хамить и угрожать полицией. Пока шли разборки, пес напал на проезжающий мимо самокат.

Правда, как только к месту инцидента начали подходить небезразличные люди, то хозяин собаки решил поспешной уйти, обругав матерь пострадавшего ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на Оболони стаффордширский терьер насмерть загрыз маленькую собаку. Хозяина пса задержали правоохранители.